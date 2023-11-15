Семь правил флирта на первом свидании без секса

Намек на секс уже на первом свидании — одно из правил завоевания мужчины на первой встрече. Что это значит, и как очаровать партнера через семь простых шагов?

Чтобы первое свидание прошло удачно и дало почву для будущих отношений, женщине придется подготовиться. Но делать шаги для сближения с потенциальным партнером нужно только тогда, когда избранник станет по-настоящему интересен. Психолог Марк Бартон перечислил семь правил, которые помогут очаровать любого мужчину.

Зрительный контакт

В первую очередь нужно установить с мужчиной зрительный контакт. Поэтому, выбирая место для свидания, стоит подумать, будет ли возможность уединиться.

Если встречаться в общественном месте (в парке, кинотеатре), то на мужчину будут влиять отвлекающие факторы. И «зацепиться» взглядами будет сложно. Поэтому одно из лучших мест — ресторан.

Как именно смотреть на мужчину тоже важно. Не нужно рассматривать его с ног до головы или постоянно сверлить взглядом. Фиксировать внимание стоит на глазах, губах и подбородке. При этом лицо должно быть спокойное и доброжелательное.

Дыхание в такт

Пристройку к дыханию другого человека используют гипнотерапевты, чтобы настроиться на одну волну. Этот прием могут использовать и женщины на свидании.

«Если вы сумеете подстроиться к дыханию партнера, вы даже не представляете, насколько близки вы станете друг другу», — сказал Бартон.

Дыхание в такт позволяет партнерам ощущать себя комфортно, доверительно друг к другу, создает общее энергетическое поле.

Если обнаружится, что дыхание мужчины поверхностное, то, скорее всего, он напряжен. Можно предложить ему перекусить, и тогда он сразу наполнится энергией и расслабится, советует психолог.

Язык тела

Язык тела говорит многое. Простой пример, когда женщина на первом свидании скрещивает руки, перебирает пальцы, убирает руки под стол. Это говорит о ее скованности и нервозности. С такой партнершей вряд ли будет комфортно проводить время.

#Психо Манипуляции в отношениях

Тело – это форма коммуникации с мужчиной. Поэтому правильнее во время встречи ненавязчиво демонстрировать себя: нежно покусывать губы, приобнимать себя за плечи, потягиваться, играть с волосами, перекидывать ногу на ногу.

Важно понимать, что это смотрится естественно и соблазнительно. Но Бартон советует прибегать только к тем жестам, в которых женщина уверена, иначе это будет выглядеть смешно и отпугнет мужчину.

Если присутствует волнение или скованность, перед свиданием можно сделать небольшую зарядку, принять ванну, другими словами — расслабить тело.

Самоуверенность — враг

В самоуверенности женщины нет ничего плохого. Но на первом свидании ее лучше убрать с глаз партнера. По крайней мере, она не должна мешать.

Например, мужчина может сделать женщине комплимент, а она ответит коротко «Спасибо» или «Я знаю». Это отталкивает мужчину.

Верный вариант — смутиться, мило удивиться, отвести взгляд. Так мужчина почувствует себя самцом и победителем, утверждает Бартон.

Все органы чувств

Обычно на свидании задействованы только органы зрения и слуха. Этого недостаточно, чтобы свидание стало незабываемым.

Чтобы задействовать больше органов чувств, можно, например, предложить мужчине пофантазировать на тему отдыха, где вы будете вместе рисовать в воображении картины. Или спросить, какую музыку он любит и включить ее на телефоне, разделив на двоих наушники.

Нужно задействовать и другие органы чувств — например, заказать десерт и предложить мужчине попробовать его. Или понюхать вместе ароматный чай.

Тактильность на свидании тоже лишней не будет. Можно попросить согреть руки или что-то поправить на его одежде, невзначай коснувшись и задержав руку на партнере.

Комплименты

Когда женщина не скупится на комплименты и искренне подчеркивает в мужчине то, что ей нравится, это всегда подкупает. Приятные слова могут быть сказаны относительно внешности, интеллекта, эмоций мужчины.

Комплимент может вывести мужчину на проявление эмоций, раскрыть его новые стороны, показать непредсказуемую реакцию. Это шаг к близости и доверию.

Но не нужно делать комплимент только ради комплимента. Это быстро считается партнером и приведет к неловкости. Слова должны идти от сердца, быть честными и искренними.

Зеркальность

Зеркальность обычно представляется как копирование поведение партнера. Но это не совсем так. Она может проявляться в общении, когда вы соглашаетесь и поддерживаете точку зрения собеседника.

А вот зеркальность в действиях на свидании не предполагает в точности копирование жестов мужчины. Например, если он поставил руку под подбородок, женщине достаточно просто прикоснуться к лицу. Важно лишь сместить часть тела в ту же зону, что и у партнера.

Психолог посоветовал перед свиданием изучить соцсети мужчины, чтобы понять, какой стиль в одежде он предпочитает. Например, он любит яркие детали, значит, можно тоже сделать яркий акцент в образе.

Бонус-совет

По словам психолога, ни один мужчина не пойдет на свидание с женщиной, чтобы просто приятно поболтать. Цель любого — сексуальная близость. Это вовсе не значит, что мужчина желает только заняться сексом с женщиной и не уважает ее. Это всего лишь природный инстинкт.

Зная это, женщина может уже на первом свидании «заняться сексом без секса». Это значит, партнеру нужно дать те сигналы, которые зацепят его воображение. Сексуальность можно продемонстрировать очень тонко в жестах, интонациях, взгляде. Если мужчина это почувствует, то первое свидание точно не станет последним.