Бойцы СВО потребовали от Пугачевой объяснений

Российские бойцы из зоны СВО потребовали объяснений от Аллы Пугачевой и привлечения певицы к ответственности за оскорбления российского народа.

Военнослужащие добровольческого подразделения «Союз», воюющие на Донецком направлении, выступили в поддержку общественников, ранее призвавших наказать Примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла «холопами и рабами».

«Требуем привлечь к ответственности певицу Аллу Пугачеву за ее оскорбления России и российского народа», — заявили военнослужащие на видео, опубликованном телеграм-каналом Shot.

Ранее общественники из движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет и МВД России с просьбой задержать певицу Аллу Пугачеву и допросить ее на предмет возможного спонсирования украинской армии.

Это произошло после того, как певица вернулась в Россию. После приезда в Москву Пугачева отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили ее возвращение, однако не стали называть причину.