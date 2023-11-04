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Бойцы СВО потребовали от Пугачевой объяснений

Источник:
Sibnet.ru
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Российские бойцы из зоны СВО потребовали объяснений от Аллы Пугачевой и привлечения певицы к ответственности за оскорбления российского народа.

Военнослужащие добровольческого подразделения «Союз», воюющие на Донецком направлении, выступили в поддержку общественников, ранее призвавших наказать Примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла «холопами и рабами».

«Требуем привлечь к ответственности певицу Аллу Пугачеву за ее оскорбления России и российского народа», — заявили военнослужащие на видео, опубликованном телеграм-каналом Shot.

Ранее общественники из движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет и МВД России с просьбой задержать певицу Аллу Пугачеву и допросить ее на предмет возможного спонсирования украинской армии.

Это произошло после того, как певица вернулась в Россию. После приезда в Москву Пугачева отправилась в свой замок в деревне Грязь. Представители певицы подтвердили ее возвращение, однако не стали называть причину.

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Культгид #Шоу-бизнес #Армия
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