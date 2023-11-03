Названы главные причины взрывов сотовых телефонов

Мобильные телефоны взрываются по трем основным причинам — из-за механического воздействия, возраста устройства и нелицензионного программного обеспечения, сообщил замглавы департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Дмитриев.

«В настоящий момент мы ведем аналитическую работу. За девять месяцев у нас фиксируется 204 пожара, связанных с возгоранием или взрывом, который далее привел к возгоранию мобильных устройств», — пояснил Дмитриев.

По оценкам экспертов, больше всего опасности взрывов подвержены наиболее распространенные литий-ионные аккумуляторы, которые производители устанавливают во все современные смартфоны.

Если пользователь замечает, что аккумулятор устройства вздулся, следует незамедлительно прекратить эксплуатацию смартфона. В случае возгорания устройства следует как можно скорее устранить источник возгорания, перекрыв доступ кислорода к очагу пожара или бросив его в воду.