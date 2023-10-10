Новый датчик научит смартфоны определять состав вещей

Специалисты Института фотонных микросистем Фраунгофера разработали мини-спектрометр, который позволяет анализировать ткани любой вещи и определять их состав.

Прибор анализирует инфракрасный свет, отраженный от волокон. Устройство разделяет этот свет на длины волн размером от 950 до 1900 нанометров, превращает их в электрические сигналы, а затем передает на анализатор, пишет New Atlas.

Оптическое разрешение составляет 10 нанометров это позволяет спектрометру идентифицировать в том числе смешанные ткани, определяя предметы одежды, созданные из полиэстера и хлопка.

При этом устройство достаточно миниатюрно — всего сантиметр в длину и пять сантиметров в ширину. В перспективе технологию можно внедрить в мобильные телефоны и связать с модулями камер.

Владелец такого смартфона сможет определять тип любой ткани и ее состав, направив гаджет на вещь. Разработчики отмечают, что в дальнейшем стоимость датчика будет снижаться, это позволит устанавливать его даже в бюджетные устройства.