НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Новый датчик научит смартфоны определять состав вещей

Источник:
Sibnet.ru
146 0

Специалисты Института фотонных микросистем Фраунгофера разработали мини-спектрометр, который позволяет анализировать ткани любой вещи и определять их состав.

Прибор анализирует инфракрасный свет, отраженный от волокон. Устройство разделяет этот свет на длины волн размером от 950 до 1900 нанометров, превращает их в электрические сигналы, а затем передает на анализатор, пишет New Atlas.

Оптическое разрешение составляет 10 нанометров это позволяет спектрометру идентифицировать в том числе смешанные ткани, определяя предметы одежды, созданные из полиэстера и хлопка.

При этом устройство достаточно миниатюрно — всего сантиметр в длину и пять сантиметров в ширину. В перспективе технологию можно внедрить в мобильные телефоны и связать с модулями камер.

Владелец такого смартфона сможет определять тип любой ткани и ее состав, направив гаджет на вещь. Разработчики отмечают, что в дальнейшем стоимость датчика будет снижаться, это позволит устанавливать его даже в бюджетные устройства.

Еще по теме
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Проблема выгорания экранов iPhone 15 стала массовой
Быстрый расход заряда телефона посчитали тревожным признаком
Нашелся брат-близнец российского антишпионского смартфона
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
03.10.23, 12:33
1775
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
11566
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
14009
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
17408
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
17620
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
3602
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
4058
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
7875
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
22217
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
21624
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сколько времени за абонентом сохраняется мобильный номер
Путин сказал, когда закончится СВО
Мощный поток гамма-лучей обрушился на Землю
Составлен топ самых мощных бюджетных смартфонов сентября
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

kygear

Если это существа типа Чубайса то оставьте себе.

Удавиков

наебулина следом за чубайсом ускользнёт, а президент сделает вид, что не в курсах

masiki

ну да уже больше сотни за доллар ))) статейка вовремя ща напишут слабы рубль это хорошо ))))

pepelmetal

"Так, на днях российская авиабомба ФАБ-1500 полностью уничтожила штаб отдельной тактической группы ВСУ...