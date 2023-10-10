Загадка фиолетового яйца захватила Сеть

Пост с фотографией необычного яйца — фиолетового — стал предметом активного обсуждения и споров в социальной сети Reddit.

«Одно из яиц, которые я купил сегодня утром, случайно оказалось фиолетовым», — написал пользователь GelatoWing_.

Фото: © GelatoWing_ / Reddit

Пост попал в «Популярное», а комментаторы стали шутить и размышлять, как яйцо стало такого цвета. Один предположил, что это особое яйцо, с помощью которого кур приучают нестись.

Скорее всего, необычный цвет связан с тем, что его снесла курица породы Маран. Их яйца имеют насыщенный темно-коричневый цвет с пурпурным оттенком.

GelatoWing_ рассказал, что сварил и съел яйцо, оно оказалось нормальным на вкус, что разочаровало его.