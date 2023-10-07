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Путин прокатил президента Узбекистана на своем Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин после церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан прокатил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева на своем внедорожнике Aurus Komendant.

Российский лидер встретил коллегу в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево и показал новый отечественный автомобиль. После этого главы государств сели в машину, при этом за рулем был Путин.


Сегодня лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев специально приехали в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, чтобы дать старт поставкам газа из России в Узбекистан через Казахстан.

Мирзиеев приехал Россию с официальным визитом 5 октября после приглашения Путина, глава Узбекистана планирует остаться в стране до 7 октября. Путин и Мирзиеев по итогам переговоров подписали 11 документов.

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