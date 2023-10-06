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Россия испытала ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Источник:
РИА Новости
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Предпологаемый вид ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
Предпологаемый вид ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
Фото: © Wikimedia

Россия успешно испытала межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» с ядерной силовой установкой, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" — крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой», — цитирует РИА Новости Путина.

О создании новых видов вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, в том числе «Буревестника», глава государства сообщил 1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Благодаря ядерной энергетической установке «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета. Она способна нести ядерную боеголовку.

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