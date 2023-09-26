Песков отказался комментировать избиение поджигателя Корана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед началом традиционной пресс-конференции объявил журналистам, что не будет комментировать ситуацию с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.

Ранее Кадыров подтвердил, что его сын избил содержащегося в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который сжег Коран. На уточняющий вопрос представителя «Коммерсанта», почему он не будет комментировать эту тему, представитель Кремля ответил: «Не хочу».

Никита Журавель был задержан 20 мая после публикации видео сожжения Корана в районе Соборной мечети в Волгограде. Суд арестовал его на два месяца, а дело передали в Чечню. Молодой человек находится в СИЗО в Грозном.

Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал в своем телеграм-канале видео с избиением задержанного и заявил, что «гордится поступком Адама», поскольку надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели».