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«Тинькофф» натравит на телефонных мошенников «боевых роботов»

Источник:
Sibnet.ru
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Разработанный специалистами банка «Тинькофф» телефонный секретарь «Защитник Олег» обучился новому навыку — теперь он отвлекает телефонных мошенников при помощи «боевых роботов», которые имитируют разговор с реальным человеком.

Чтобы реализовать эту функцию, в банке «Тинькофф» построили модель искусственного интеллекта, которая была обучена на 40 тысячах минут записей разговоров с настоящими мошенниками.

При помощи были созданы уникальные персонажи, каждому из которых присвоили собственный характер и внедрили приемы, направленные на удержание мошенника на линии. При этом чем дольше преступник будет оставаться на линии, тем меньше людей он сможет обзвонить.

Когда пользователю «Олега» поступает звонок с номера, предположительно принадлежащего телефонному мошеннику, платформа подключает один из сценариев «фабрики роботов». Роботы обучены реагировать на ключевые фразы, которые могут произносить мошенники.

Например, с мошенниками может беседовать виртуальный пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать, а также и молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке.

«Боевой робот» может сомневаться в правдивости слов собеседников, задавать дополнительные вопросы или делать вид, что его отвлекают от разговора какие-то события. На сегодня новый навык «Олега» доступен уже 500 тысячам пользователям.

В ближайший месяц подключить защитную систему смогут все пользователи голосового ассистента «Олег». Подключить его можно через приложения банка «Тинькофф» и мобильного оператора «Тинькофф Мобайл», а также через телеграм-бота @OlegOtvetBot.

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GammiPluh

А какая разница конкретно Зеленскому есть у нас ЯО или нет? не помню чтобы по Украине применяли его

paramedic

К сожалению, ЯО- это пока единственный сдерживающий фактор.Спасибо Сталину и Берии.

Asd10

Конечно не катит. Крым всегда был Российским. Интриги Хрущева не в счет. Хотелки подбери.

Asd10

Повезет кому то с ипотекой. Удачи!!!