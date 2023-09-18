Костомаров почеканил мяч на протезах. ВИДЕО

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров почеканил футбольный мяч на протезах — видео он выложил в телеграм-канале.

«Разминка перед шоу», — подписал видео Костомаров.

Костомаров был госпитализирован в январе с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Он провел в больнице полгода и перенес ампутации стоп, голеней, кисти правой руки и нескольких пальцев левой.

После выписки фигурист выкладывает видео с тренировок на протезах, где бегает и прыгает. Также Костомарову изготовят ручные протезы.