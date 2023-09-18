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Костомаров почеканил мяч на протезах. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров почеканил футбольный мяч на протезах — видео он выложил в телеграм-канале.

«Разминка перед шоу», — подписал видео Костомаров.


Костомаров был госпитализирован в январе с тотальным вирусно-бактериальным поражением легких. Он провел в больнице полгода и перенес ампутации стоп, голеней, кисти правой руки и нескольких пальцев левой.

После выписки фигурист выкладывает видео с тренировок на протезах, где бегает и прыгает. Также Костомарову изготовят ручные протезы.

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Топ комментариев

-Керя-

Англосаксы этого и хотят что бы Славян по меньше было на свете...

Kukuh88

Боюсь водитель этого автобуса может неожиданно скопытиться и его автобус слетит с трассы.

GammiPluh

Он там еще раз на пианино сыграет

Kukuh88

Наверное кнопка выключения стелс-режима нажать забыли, самолет так в ангаре и стоит. Не могут же разработки...