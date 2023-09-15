«ВКонтакте» подскажет стоимость продажи автомобиля

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила мини-приложение «Оцени авто», с помощью которого пользователи могут получить онлайн-оценку рыночной стоимости автомобиля, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Приложение создано с участием сервиса «СберАвто». Ранее дистанционная оценка стоимости машины в сервисе «СберАвто» была доступна только в Москве и Санкт-Петербурге, теперь эту возможность получили все жители России.

Для оценки стоимости автомобиля через приложение нужно указать регион, пробег машины, а также ее государственный номер либо VIN. Предварительная стоимость авто формируется на основании цен на похожие модели в регионе.

При этом жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области также могут подать через приложение заявку на выездной осмотр и продажу своей машины в любом удобном месте.