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«ВКонтакте» подскажет стоимость продажи автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила мини-приложение «Оцени авто», с помощью которого пользователи могут получить онлайн-оценку рыночной стоимости автомобиля, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Приложение создано с участием сервиса «СберАвто». Ранее дистанционная оценка стоимости машины в сервисе «СберАвто» была доступна только в Москве и Санкт-Петербурге, теперь эту возможность получили все жители России.

Для оценки стоимости автомобиля через приложение нужно указать регион, пробег машины, а также ее государственный номер либо VIN. Предварительная стоимость авто формируется на основании цен на похожие модели в регионе.

При этом жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области также могут подать через приложение заявку на выездной осмотр и продажу своей машины в любом удобном месте.

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Топ комментариев

Гроза10

То есть, сначала присоединились к санкциям против России, а потом начали обижаться, чего это Россия делает...

velam

"было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже" Получается хозяина телефона уже нет , карма.

Удавиков

... американский, японский и тд, все они одной меткой помечены - фашизм

urbasik

Пир во время радости должен продолжаться за счёт толпы.народом это не назовёшь.