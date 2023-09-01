Как удалить пятна от шариковой ручки?

Пятна от шариковой ручки трудно отстирать в стиральной машине, поэтому стоит применить лайфхак, чтобы избавиться от пятна.

«Приложите спиртовую салфетку к пятну, подержите пару секунд, затем снимите ее и промакните пятно бумажной салфеткой. Вы увидите, как чернила останутся на бумаге. Такие действия повторяйте до тех пор, пока пятно по максимуму не посветлеет», — сказала «Газете.Ru» продуктолог SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

По ее словам, пятно ни в коем случае нельзя тереть. Все движения должны быть промакивающими. После такого удаления пятна надо обработать область загрязнения жидким пятновыводителем и постирать вещь привычным образом.

Пятно от простого карандаша с ткани удалить при помощи средств не получится, так как это минеральное загрязнение, которое удаляется только механически. Самый простой способ избавиться от него — аккуратно потереть ластиком.