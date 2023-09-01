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Как удалить пятна от шариковой ручки?

Источник:
Sibnet.ru
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Шариковая ручка
Фото: © Sibnet.ru

Пятна от шариковой ручки трудно отстирать в стиральной машине, поэтому стоит применить лайфхак, чтобы избавиться от пятна.

«Приложите спиртовую салфетку к пятну, подержите пару секунд, затем снимите ее и промакните пятно бумажной салфеткой. Вы увидите, как чернила останутся на бумаге. Такие действия повторяйте до тех пор, пока пятно по максимуму не посветлеет», — сказала «Газете.Ru» продуктолог SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

По ее словам, пятно ни в коем случае нельзя тереть. Все движения должны быть промакивающими. После такого удаления пятна надо обработать область загрязнения жидким пятновыводителем и постирать вещь привычным образом.

Пятно от простого карандаша с ткани удалить при помощи средств не получится, так как это минеральное загрязнение, которое удаляется только механически. Самый простой способ избавиться от него — аккуратно потереть ластиком.

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Топ комментариев

pepelmetal

польша требует, смешно А то что))?

masiki

чуечка )))) знает что будет следующий после пригожина )))

corrector

говорит очевидный вещи, ничего нового, неужели до кого то в европе ещё не дошло, что их попользовали...

pepelmetal

Ты по русски плохо понимаешь)?