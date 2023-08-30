Microsoft ограничит функции браузера Edge

Microsoft лишит свой фирменный браузер Edge некоторых функций в следующем обновлении. Лишенная дополнительных возможностей версия обозревателя станет доступна всем пользователям 14 сентября.

В частности, Edge лишится разделов «Цитаты» и «Словарь в картинках», также через браузер больше нельзя будет решать математические задачи. В обозревателе уберут детский режим и инструмент проверки грамматики.

Разработчики отмечают, что удаление части функций оптимизирует работу браузера и наведет порядок в меню «Другие инструменты». Наличие слишком большого количества функций может негативно восприниматься пользователи.

В настоящее время Edge занимает третье место в списке популярных браузеров для ПК, уступая только Google Chrome и Safari.