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Microsoft ограничит функции браузера Edge

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft лишит свой фирменный браузер Edge некоторых функций в следующем обновлении. Лишенная дополнительных возможностей версия обозревателя станет доступна всем пользователям 14 сентября.

В частности, Edge лишится разделов «Цитаты» и «Словарь в картинках», также через браузер больше нельзя будет решать математические задачи. В обозревателе уберут детский режим и инструмент проверки грамматики.

Разработчики отмечают, что удаление части функций оптимизирует работу браузера и наведет порядок в меню «Другие инструменты». Наличие слишком большого количества функций может негативно восприниматься пользователи.

В настоящее время Edge занимает третье место в списке популярных браузеров для ПК, уступая только Google Chrome и Safari.

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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

mosquito__2010

Короче говоря промышленное самовыпиливание украинцев это свойство неконкурентоспособности этой страны....

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...