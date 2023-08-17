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Создана высокоемкая батарея для электрокаров с быстрой зарядкой

Источник:
Sibnet.ru
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Выставка CATL
Фото: © REUTERS/Aly Song/File Photo

Китайская компания CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) представила новое поколение тяговых батарей под названием Shenxing. Они имеют запас хода в 400 километров и способны заряжаться всего за 10 минут.

CATL планирует запустить масштабное производство батарей Shenxing до конца текущего года, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. Этот амбициозный шаг свидетельствует о серьезности намерений компании ускорить переход к электромобилям.

Новые автомобили, оснащенные новыми батареями Shenxing, появятся в продаже уже в первом квартале 2024 года. Аккумуляторы устойчивы к экстремальным климатическим условиям, таким как морозы и сильная жара. Это расширяет сферу применения электромобилей в различных регионах.

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Разработчики уверены, что прорыв CATL с новыми батареями Shenxing станет важным моментом в развитии электромобильной индустрии, позволяя эффективно решать заблаговременно возникающие проблемы дальности хода и времени зарядки.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дык уже было! Слабый деревянный только на пользу! 32 и 47, а теперь и больше сотни!

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))

VALGOR

Думаешь только у тебя на Украине друганы и сослуживцы?

Asd10

А ты можешь заранее просчитать очередной засор своего унитаза, Настродамус???)))