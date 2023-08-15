Электрические кроссоверы «Москвич 3e» теперь можно купить по программам льготного автокредитования и лизинга, сообщает пресс-служба бренда.

«Теперь вы можете получить автокредит при покупке электромобиля «Москвич 3е» на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос, но не более 625 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Данные условия также распространяются на приобретение электромобилей по программе льготного лизинга, отмечается в сообщении. В настоящее время стоимость модели начинается от 3,9 миллиона рублей.

Электромобиль «Москвич 3е» создан на базе модели китайской компании JAC и оснащается электрической силовой установкой. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 километров.