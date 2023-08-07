Huawei разработала сверхбыструю альтернативу Bluetooth и Wi‑Fi

Huawei представила передовую технологию беспроводной передачи данных под названием NearLink вместе с официальным запуском платформы HarmonyOS 4.0.

На презентации рассказали, что технология NearLink представляет собой значительный прорыв в области беспроводной связи, объединяя лучшие характеристики Bluetooth и Wi-Fi. Эта инновация обещает революционные изменения в беспроводной передаче данных.

В сравнении с существующими протоколами связи, NearLink предлагает снижение энергопотребления на 60% при шестикратном увеличении скорости передачи данных. Время задержки при установлении связи сократилось в 30 раз, а количество одновременных подключений увеличилось в 10 раз.

Представители Huawei заверили, что благодаря NearLink устройства с низким энергопотреблением, например, смартфоны, компьютеры и автомобили, смогут быстро и надежно подключаться.

Решение найдет применение во множестве областей, включая бытовую электронику, умные дома, транспортные средства, а также в сферах новых источников энергии и промышленного производства.