НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Huawei разработала сверхбыструю альтернативу Bluetooth и Wi‑Fi

Источник:
Sibnet.ru
253 0
Логотип NearLink
Фото: © Huawei

Huawei представила передовую технологию беспроводной передачи данных под названием NearLink вместе с официальным запуском платформы HarmonyOS 4.0.

На презентации рассказали, что технология NearLink представляет собой значительный прорыв в области беспроводной связи, объединяя лучшие характеристики Bluetooth и Wi-Fi. Эта инновация обещает революционные изменения в беспроводной передаче данных. 

В сравнении с существующими протоколами связи, NearLink предлагает снижение энергопотребления на 60% при шестикратном увеличении скорости передачи данных. Время задержки при установлении связи сократилось в 30 раз, а количество одновременных подключений увеличилось в 10 раз. 

Представители Huawei заверили, что благодаря NearLink устройства с низким энергопотреблением, например, смартфоны, компьютеры и автомобили, смогут быстро и надежно подключаться.

Решение найдет применение во множестве областей, включая бытовую электронику, умные дома, транспортные средства, а также в сферах новых источников энергии и промышленного производства.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Первое фото складного смартфона Xiaomi попало в сеть
Роскомнадзор отреагировал на слухи о запрете продажи техники Apple
Смартфон Tecno получил светящийся корпус
Как защитить смартфон от опасного перегрева летом
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
4230
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
8093
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
10984
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
11954
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
14572
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
16410
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
16480
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
13499
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
13514
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
13974
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные авто
Китай запустил первый в мире гравитационный аккумулятор
Украина атаковала российский корабль дроном
Представлен «Москвич 6»: как выглядит и сколько стоит
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

2 ципса лают в унисон. Но что толку, даже если увеличите количество ботов в 10 раз, ВСУшников больше...

physx

Этих хероев раз такие отважные, самих отправить на Украину надо.

GammiPluh

со всей строгостью что только возможна закрыть причастных к избиению

pepelmetal

Против своего хозяина они ничего не скажут!