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Путин продлил ответные санкции против Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин продлил запрет на вывоз и ввоз продукции и сырья в недружественные страны до 31 декабря 2025 года. Меру ввели в марте прошлого года в ответ на санкции, введенные в связи с началом военной операции на Украине.

В указе отмечалось, что ограничения на вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья применяются «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности».

В перечне товаров, подпадающих под запреты и ограничения, есть технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника.

Правительство ранее утвердило перечень недружественных стран, которых коснутся меры. В него вошли США, государства — члены Евросоюза, Канада, Япония, Великобритания. Всего в списке 49 стран.

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Политика #Россия #Торговля
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