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Эксперт назвал опасность офисных принтеров

Источник:
Sibnet.ru
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Офисные принтеры и сканеры могут представлять угрозу для пользователей, так как они хранят или передают данные о документах, которые обрабатывают. Это может привести к утечке личной и секретной информации.

Такие устройства имеют встроенную память, которая может сохранять данные о печати, копировании и сканировании, рассказал «Известиям» проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.

Более того, некоторые устройства также могут быть скомпрометированы злоумышленниками, которые устанавливают вредоносное программное обеспечение для записи информации и последующего использования данных.

Тайное копирование информации трудно обнаружить без специального программного обеспечения или экспертной проверки, предупредил эксперт. Одним из признаков такой активности может быть наличие большого количества файлов в памяти принтера или сканера.

Савченко посоветовал регулярно обновлять программное обеспечение и прошивку устройств, устанавливать пароли и ограничивать доступ, не использовать офисные сканеры и принтеры для обработки документов с конфиденциальной информацией.

«Безопасность и конфиденциальность информации должны быть приоритетом при использовании офисной техники, и регулярные проверки и меры предосторожности могут помочь минимизировать риски», — заключил специалист.

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Топ комментариев

GammiPluh

Вынести им в ответ порт в Одессе и забыть про эту зерновую сделку

pepelmetal

Хорошо, хахляндия требует поставок)

sib_man9

хохлостан это не страна это территория превращенная НАТО в полигон или плацдарм для продвижения на восток...

Alhazred

Вот это перемога. Подгузники уже сменил? )))