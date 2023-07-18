Эксперт назвал опасность офисных принтеров

Офисные принтеры и сканеры могут представлять угрозу для пользователей, так как они хранят или передают данные о документах, которые обрабатывают. Это может привести к утечке личной и секретной информации.

Такие устройства имеют встроенную память, которая может сохранять данные о печати, копировании и сканировании, рассказал «Известиям» проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.

Более того, некоторые устройства также могут быть скомпрометированы злоумышленниками, которые устанавливают вредоносное программное обеспечение для записи информации и последующего использования данных.

Тайное копирование информации трудно обнаружить без специального программного обеспечения или экспертной проверки, предупредил эксперт. Одним из признаков такой активности может быть наличие большого количества файлов в памяти принтера или сканера.

Савченко посоветовал регулярно обновлять программное обеспечение и прошивку устройств, устанавливать пароли и ограничивать доступ, не использовать офисные сканеры и принтеры для обработки документов с конфиденциальной информацией.

«Безопасность и конфиденциальность информации должны быть приоритетом при использовании офисной техники, и регулярные проверки и меры предосторожности могут помочь минимизировать риски», — заключил специалист.