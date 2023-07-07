Пятна от краски очень коварны и могут испортить хорошую вещь, для каждого вида краски нужны свои методы очистки.

Краски на водной основе — акрил, латекс, гуашь легко отстирать мыльным раствором. Для этого надо смешать мыло с водой, например, растворить в теплой воде натертое хозяйственное мыло, взбить до пены.

Затем замочить вещь в мыльном растворе на полчаса. После надо потереть пятно краски щеточкой и постирать вещь вручную или на машинке.

Масляную краску часто используют для городских лавочек и скамеек. Для удаления пятна от такой краски понадобятся: дегтярное мыло, сливочное масло, стиральный порошок.

Масло размягчается, смешивается в равных пропорциях со стиральным порошком, намазывается на пятно на пять минут. После надо убрать средство щеточкой, вспенить дегтярное мыло и постирать еще раз место загрязнения.

Если пятно осталось, то надо нанести на него жидкость для мытья посуды, оставить на полчаса, а затем постирать изделие как обычно.

Лучшее средство от пятен краски — ацетон или жидкость для снятия лака. Но с ними надо работать аккуратно, они могут обесцветить участок ткани.