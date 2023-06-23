Вышла версия безопасного браузера DuckDuckGo для Windows

Разработчики безопасного браузера DuckDuckGo представили публичную бета-версию для операционной системы Windows. Ее может скачать и протестировать любой желающий.

Новый браузер был создан с учетом защиты конфиденциальных данных пользователей от стороннего отслеживания, целевой рекламы и фиксирования поисковых запросов, сообщается на странице программы.

По словам разработчиков, большинство инструментов безопасности активировано по умолчанию. Он предлагает практически все функции защиты, доступные в версиях для iOS, Mac и Android.

Бета-версия DuckDuckGo для Windows блокирует любые трекеры, способные угрожать конфиденциальности пользователей, и позволяет скрыть уведомления о запросе на использование cookie-файлов.

Среди интересных функций браузера можно отметить встроенный плеер, который позволяет смотреть ролики на YouTube без рекламы и автоматическое обновление HTTPS для каждого посещаемого сайта.

DuckDuckGo активно продвигает свою концепцию защиты данных и стремится предоставить пользователям более приватный и безопасный опыт в интернете.

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