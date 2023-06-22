Старые iPhone получат обновление iOS

Apple выпустила обновление операционной системы iOS 15.7.7, предназначенное для устройств, не поддерживающих предстоящую версию iOS 16. Патч получил номер 19H357 и уже доступен для скачивания.

Согласно официальной странице поддержки Apple, в iOS 15.7.7 были внесены исправления ошибок и улучшена общая производительность устройств. Конкретные детали исправлений не были указаны из-за того, что компания держит в секрете все утечки до завершения официального расследования.

Для пользователей старых iPhone без возможности апгрейда до iOS 16 по техническим ограничениям своих устройств, iOS 15.7.7 становится важным обновлением. Оно обеспечит им получение исправлений безопасности и повышение общей стабильности работы смартфона.

Чтобы установить iOS 15.7.7, нужно перейти в раздел «Настройки» на своих устройствах, выбрать «Общие» и затем «Обновление ПО».