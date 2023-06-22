Россия обогнала Европу по доступности бесплатного Wi‑Fi

Количество бесплатных точек доступа к Wi-Fi в России значительно больше, чем в Европе, рассказал эксперт в сфере IT-технологий Владимир Зыков.

«У нас Wi-Fi распространен очень широко. В отличие от стран Европы, в России бесплатный Wi-Fi есть практически во всех публичных местах, в общественном транспорте. В прошлом году Россия заняла шестое место по доступности интернета», — цитирует «Взгляд» Зыкова.

Зыков уточнил, что уровень проникновения Wi-Fi в России достигает 88%, что считается довольно высоким результатом. Он связывает этот успех с интенсивной конкуренцией между провайдерами, падением стоимости оборудования и предоставлением бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

В июле 2021 года вступил в силу закон о бесплатном доступе к отечественным социально значимым сайтам. В их перечень вошли только «Госуслуги» и «ВКонтакте».