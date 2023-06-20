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Xiaomi отказалась от MIUI 14.5

Источник:
Sibnet.ru
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MIUI 14 на смартфоне
Фото: © Xiaomiui

Xiaomi планирует отказаться от выпуска фирменной оболочки MIUI 14.5. Это связано с тем, что разработчики сконцентрировались на адаптации интерфейса под Android 14, а новый выпуск не даст этого сделать. 

Портал Xiaomiui со ссылкой на собственные источники сообщил, что Xiaomi приступит сразу к работе над MIUI 15, поддерживающей все нововведения Android 14. 

Оболочка MIUI 14 базируется на Android 13 и разработчики не хотят выпускать «половинное» обновление для предпоследней версии ОС, когда на горизонте выход Android 14, поэтому они подготовят сразу MIUI 15, соответствующий новой системе.

Отмечается, что разработка оболочки сразу для следующего поколения Android даст разработчикам больше времени на оптимизацию прошивки и исправление багов. Это сделает новую MIUI 15 более качественной.

Первая публичная бета-версия Android 14 вышла в апреле 2023 года и доступна на смартфонах Google Pixel. Разработчики ранее предупреждали, что график выхода обновлений у тестовой сборки будет соответствовать Android 13 и полноценную ОС стоит ожидать не ранее февраля 2024 года.

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Топ комментариев

korvinsS

Че теперь еще писюнами будем мериться с окрайной)

nicollaich

А ещё ветер был встречный.И погода плохая.И вспышка на Солнце.И магнитные бури.

GammiPluh

А по-моему это значит что русские военные уделали украинских... передали тысячи единиц техники или даже...

sib_man9

"гранаты не той системы..." а ха ха