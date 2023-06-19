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Макрон залпом выпил бутылку пива. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Франции Эммануэль Макрон залпом осушил бутылку пива после финального матча чемпионата страны по регби.

В финальном матче национального чемпионата «Тулуза» победила «Стад Рошле» со счетом 29:26.

Макрон после матча пришел в раздевалку «Тулузы», где произнес тост за здоровье жителей города и залпом выпил бутылку пива. Это заняло у него 18 секунд.

Президент Франции перед матчем приветствовал команды, но его выступление не транслировали на большом экране. Это было сделано, чтобы Макрона не освистали трибуны, выразив негативное отношение к предстоящей пенсионной реформе.

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