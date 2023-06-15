НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты

Почти половина трафика в рунете оказалась сгенерирована ботами

Источник:
Sibnet.ru
220 4
Работа на ноутбуке
Фото: © Christin Hume / Unsplash License

В 2022 году боты сгенерировали 40,5% всего трафика в рунете. Это увеличение на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Доля трафика, сгенерированного людьми, сократилась с 64,5% до 59,5%.

Общий объем фиксированного трафика в рунете в 2022 году вырос на 16% и достиг 91 эксабайта, сообщают «Ведомости» со ссылкой данные агентства TelecomDaily. В то же время, мобильный трафик увеличился на 18% и составил 35 эксабайт.

Из общего объема трафика, около 17,5% приходится на «хороших» ботов, выполняющих задачи, связанные со сканированием и индексацией веб-ресурсов или проверкой на наличие уязвимостей. 

Доля «плохих» или вредоносных ботов в 2022 году выросла с 19% до 23%. Эти программы собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии, отзывы и участвуют в DDoS-атаках, рассказал специалист компании F.A.С.С.T. по противодействию финансовым мошенничествам Дмитрий Дудков.

Боты в интернете — это программные приложения или скрипты, автоматически выполняющие задачи. Они могут быть полезными, например, для поисковых систем или обработки запросов в мессенджерах или вредоносными — отправлять спам, взламывать аккаунты, проводить атаки на серверы.

SIBNET.RU В TELEGRAM


Еще по теме
ChatGPT стал инструментом аферистов
Чем опасны «немые звонки»
Виртуальный «Жириновский» предложил решение вопроса с Украиной
Steam обновил интерфейс и получил новые функции
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
18.05.23, 00:11
3640
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
6342
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
6899
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
10589
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
11005
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
11640
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
12441
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
9395
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
9926
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
10053
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

scorpion2777

Пошлите германии сигнал что вся военная мощь НАТО ничто в сравнении с ядерной боеголовкой летящей на...

Vitall2005

Германия когда то напала на Россию, убив миллионы наших сограждан.

physx

Ой доиграется НАТО, мало не покажется.

hope1986

Чувствую он скоро в Олимпийский виде спорта будет, совсем из ума выжили