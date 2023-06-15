Почти половина трафика в рунете оказалась сгенерирована ботами

В 2022 году боты сгенерировали 40,5% всего трафика в рунете. Это увеличение на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Доля трафика, сгенерированного людьми, сократилась с 64,5% до 59,5%.

Общий объем фиксированного трафика в рунете в 2022 году вырос на 16% и достиг 91 эксабайта, сообщают «Ведомости» со ссылкой данные агентства TelecomDaily. В то же время, мобильный трафик увеличился на 18% и составил 35 эксабайт.

Из общего объема трафика, около 17,5% приходится на «хороших» ботов, выполняющих задачи, связанные со сканированием и индексацией веб-ресурсов или проверкой на наличие уязвимостей.

Доля «плохих» или вредоносных ботов в 2022 году выросла с 19% до 23%. Эти программы собирают конфиденциальную информацию о пользователях, оставляют спам-комментарии, отзывы и участвуют в DDoS-атаках, рассказал специалист компании F.A.С.С.T. по противодействию финансовым мошенничествам Дмитрий Дудков.

Боты в интернете — это программные приложения или скрипты, автоматически выполняющие задачи. Они могут быть полезными, например, для поисковых систем или обработки запросов в мессенджерах или вредоносными — отправлять спам, взламывать аккаунты, проводить атаки на серверы.