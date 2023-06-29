Десять нестрашных фильмов про зомби

Фильмы про зомби — не всегда угнетающие хорроры. Некоторые режиссеры представляют живых мертвецом вполне дружелюбными персонажами. В подборку про зомби вошли комедии, драмы и мелодрамы, где зомбо-апокалипсис стал меньшим из зол.

«Малышка зомби»

Франция, 2019 год, драма, 18+

В сюжете фильма «Малышка зомби» нет бродячих мертвецов. Это история про внучку самого знаменитого в мире зомби Клервиуса Нарцисса.

Девочка переезжает в Париж и в новой школе, желая произвести впечатление на одноклассниц делится тайной своей семьи. После этого одна из новообретенных подруг задумывает неладное.

Фильм от режиссера Бертран Бонелло («Порнограф», «Сен-Лоран. Стиль — это я») сталкивает мистику культа вуду и французский рэп, чтобы оживить события Гаити 60х в современной Франции.

«Зомби одним планом»

Япония, 2017 год, комедия, 18+

Один из главных героев картины — режиссер. Он взялся за рискованный проект по созданию фильма для нового телеканала, посвященного зомби. Актеров в проект набрали самых разнохарактерных.

Во время работы над фильмом, съемочная группа подвергается нападению настоящих живых мертвецов. Актеры с «заскоками» приходится входить в роль в непростых ситуациях, ведь задача одна — не выключать камеру и не умереть.

«Если твоя девушка — зомби»

США, 2014 год, мелодрама, 16+

По сюжету фильма, у парня Зака умирает девушка. Молодой человек не может смириться с потерей.

Неожиданно для всех его возлюбленная Бет возвращается, но в новом качестве. Теперь она зомби. Зак ее сильно любит, поэтому его не смущает новая версия подруги. Но герою придется привыкать к ее некоторым новым привычкам.

«Мисс Зомби»

Япония, 2013 год, драма, 18+

В японской драме после заражения вирусом, превратившем часть людей в зомби, в обществе появляется новый слой жителей. Внутри своего слоя, зомби разделяются на классы, в зависимости от агрессивности.

Тех, что наиболее мирные, предприимчивые люди решают приобщить к труду ради собственной выгоды. И вот, в семью доктора, изучающего возможности подобной интеграции зомби в общество людей, привозят женщину-зомби.

«Зомби по имени Шон»

Великобритания/Франция, 2004 год, комедия, 16+

Название фильма вводит зрителя в заблуждение, потому что главный герой Шон вовсе не зомби. Он — обычный продавец-неудачник, который не может разобраться с личной жизнью и любит веселиться с другом Эдом.

Когда в городе разворачивается эпидемия зомби, он даже не сразу ее замечает. Но в итоге он и закадычный дружок становятся главными спасителями своих близких. Они бесстрашно сражаются с мертвецами, пока ситуация не заходит в тупик.

«Кокни против зомби»

Великобритания, 2012 год, комедийный боевик, 16+

По сюжету фильма «Кокни против зомби», строители находят древний склеп и выпускают в современный Лондон вирус, который превращает мирное население в ходячих плотоядных мертвецов.

Два брата-бездельника с криминальными наклонностями, навестив любимого дедулю в доме престарелых, отправляются с бандой таких же неудачников грабить банк. В процессе им приходится взять заложников, чтобы сбежать от полиции, но вдруг выясняется, что с вооруженными полицейскими уже расправились толпы зомби.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд»

США, 2019 год, комедия, 18+

После нашествия зомби в США небольшая группа выживших людей скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают остановиться в парке развлечений, надеясь, что там будут в безопасности.

Первоначально проект «Добро пожаловать в Zомбилэнд» задумывался как пилотный эпизод нового телесериала, но затем сценарий был переписан для полнометражного фильма.

«Красотка-зомби»

США, 2013 год, драма, 18+

После убийства и поедания нескольких человек главная героиня Реджина была признана невменяемой и загремела в психушку.

В клинике за лечение пациентки берется молодой врач. Он пытается вывести Реджину на чистую воду и убедить, что она вовсе не зомби, как себе представляет, а всего лишь психический урод и исправно снимает героиню на видео. Но последующие события как раз подтвердили обратное.

«Парень с того света»

Великобритания, 2022 год, комедия, 16+

Главный герой Оливер — обычный одинокий парень, которому хочется найти друзей и любовь. Но сделать это сложно, потому что единственный, с кем он общается телевизор.

Неожиданным образом он находит себе друга на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч помогает Оливеру справиться с неуверенностью в себе и дает лучшие советы, как покорить любую девушку. Но оказывается, что зомби-парню тоже нужно помочь.

«Операция "Мертвый снег"»

Норвегия, 2019 год, боевик, 18+

Фильм «Операция "Мертвый снег"» — первая часть норвежского слэшера с черным юмором. В нем студенты вступают в неравный бой с зомби-нацистами.

По сюжету, группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений молодые люди попадают в кошмарный сон — им приходится противостоять отряду нацистских зомби-солдат.