Десять нестрашных фильмов про зомби

Фильмы про зомби — не всегда угнетающие хорроры. Некоторые режиссеры представляют живых мертвецом вполне дружелюбными персонажами. В подборку про зомби вошли комедии, драмы и мелодрамы, где зомбо-апокалипсис стал меньшим из зол.
«Малышка зомби»
Франция, 2019 год, драма, 18+
В сюжете фильма «Малышка зомби» нет бродячих мертвецов. Это история про внучку самого знаменитого в мире зомби Клервиуса Нарцисса.
Девочка переезжает в Париж и в новой школе, желая произвести впечатление на одноклассниц делится тайной своей семьи. После этого одна из новообретенных подруг задумывает неладное.
Фильм от режиссера Бертран Бонелло («Порнограф», «Сен-Лоран. Стиль — это я») сталкивает мистику культа вуду и французский рэп, чтобы оживить события Гаити 60х в современной Франции.
«Зомби одним планом»
Япония, 2017 год, комедия, 18+
Один из главных героев картины — режиссер. Он взялся за рискованный проект по созданию фильма для нового телеканала, посвященного зомби. Актеров в проект набрали самых разнохарактерных.
Во время работы над фильмом, съемочная группа подвергается нападению настоящих живых мертвецов. Актеры с «заскоками» приходится входить в роль в непростых ситуациях, ведь задача одна — не выключать камеру и не умереть.
«Если твоя девушка — зомби»
США, 2014 год, мелодрама, 16+
По сюжету фильма, у парня Зака умирает девушка. Молодой человек не может смириться с потерей.
Неожиданно для всех его возлюбленная Бет возвращается, но в новом качестве. Теперь она зомби. Зак ее сильно любит, поэтому его не смущает новая версия подруги. Но герою придется привыкать к ее некоторым новым привычкам.
«Мисс Зомби»
Япония, 2013 год, драма, 18+
В японской драме после заражения вирусом, превратившем часть людей в зомби, в обществе появляется новый слой жителей. Внутри своего слоя, зомби разделяются на классы, в зависимости от агрессивности.
Тех, что наиболее мирные, предприимчивые люди решают приобщить к труду ради собственной выгоды. И вот, в семью доктора, изучающего возможности подобной интеграции зомби в общество людей, привозят женщину-зомби.
«Зомби по имени Шон»
Великобритания/Франция, 2004 год, комедия, 16+
Название фильма вводит зрителя в заблуждение, потому что главный герой Шон вовсе не зомби. Он — обычный продавец-неудачник, который не может разобраться с личной жизнью и любит веселиться с другом Эдом.
Когда в городе разворачивается эпидемия зомби, он даже не сразу ее замечает. Но в итоге он и закадычный дружок становятся главными спасителями своих близких. Они бесстрашно сражаются с мертвецами, пока ситуация не заходит в тупик.
«Кокни против зомби»
Великобритания, 2012 год, комедийный боевик, 16+
По сюжету фильма «Кокни против зомби», строители находят древний склеп и выпускают в современный Лондон вирус, который превращает мирное население в ходячих плотоядных мертвецов.
Два брата-бездельника с криминальными наклонностями, навестив любимого дедулю в доме престарелых, отправляются с бандой таких же неудачников грабить банк. В процессе им приходится взять заложников, чтобы сбежать от полиции, но вдруг выясняется, что с вооруженными полицейскими уже расправились толпы зомби.
«Добро пожаловать в Zомбилэнд»
США, 2019 год, комедия, 18+
После нашествия зомби в США небольшая группа выживших людей скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают остановиться в парке развлечений, надеясь, что там будут в безопасности.
Первоначально проект «Добро пожаловать в Zомбилэнд» задумывался как пилотный эпизод нового телесериала, но затем сценарий был переписан для полнометражного фильма.
«Красотка-зомби»
США, 2013 год, драма, 18+
После убийства и поедания нескольких человек главная героиня Реджина была признана невменяемой и загремела в психушку.
В клинике за лечение пациентки берется молодой врач. Он пытается вывести Реджину на чистую воду и убедить, что она вовсе не зомби, как себе представляет, а всего лишь психический урод и исправно снимает героиню на видео. Но последующие события как раз подтвердили обратное.
«Парень с того света»
Великобритания, 2022 год, комедия, 16+
Главный герой Оливер — обычный одинокий парень, которому хочется найти друзей и любовь. Но сделать это сложно, потому что единственный, с кем он общается телевизор.
Неожиданным образом он находит себе друга на кладбище. Популярный при жизни красавчик Митч помогает Оливеру справиться с неуверенностью в себе и дает лучшие советы, как покорить любую девушку. Но оказывается, что зомби-парню тоже нужно помочь.
«Операция "Мертвый снег"»
Норвегия, 2019 год, боевик, 18+
Фильм «Операция "Мертвый снег"» — первая часть норвежского слэшера с черным юмором. В нем студенты вступают в неравный бой с зомби-нацистами.
По сюжету, группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений молодые люди попадают в кошмарный сон — им приходится противостоять отряду нацистских зомби-солдат.