Начались длинные июньские выходные

Наступившие выходные будут длиннее на день. В понедельник 12 июня отмечается День России.

Следующая трудовая неделя выйдет сокращенной. Рабочими будут четыре дня: с 13 по 16 июня.

День России — один из молодых российских праздников. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже обрели независимость.

Большинство россиян (70%) знают, что 12 июня отмечается День России, следует из последнего опроса ВЦИОМ. Осведомленность граждан об этом празднике росла с начала замеров в 2006 году (62%) до 2021 года (73%).