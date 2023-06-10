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Начались длинные июньские выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Наступившие выходные будут длиннее на день. В понедельник 12 июня отмечается День России.

Следующая трудовая неделя выйдет сокращенной. Рабочими будут четыре дня: с 13 по 16 июня.

Праздники и выходные дни в июне 2023

День России — один из молодых российских праздников. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже обрели независимость.

Большинство россиян (70%) знают, что 12 июня отмечается День России, следует из последнего опроса ВЦИОМ. Осведомленность граждан об этом празднике росла с начала замеров в 2006 году (62%) до 2021 года (73%).

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Экономика #Рынок труда
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