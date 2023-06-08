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Сверхгигант Бетельгейзе встревожил ученых угрозой скорого взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Красный сверхгигант Бетельгейзе
Красный сверхгигант Бетельгейзе
Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella / CC BY 4.0

Астрономы отметили необычайно мощный всплеск яркости Бетельгейзе — самого близкого к Земле красного сверхгиганта. Это предвестник скорого космического взрыва, считают ученые.

Бетельгейзе известна перепадами яркости. Огромная звезда то тускнеет, то вспыхивает с необыкновенной яркостью. Некоторые считают, что это свойство звезды говорит о присутствии рядом с ней могущественной инопланетной цивилизации.

Ученые же считают, что звезда скоро взорвется как сверхновая. А резкие перепады яркости — предвестник неминуемой катастрофы. «Мы пришли к выводу, что Бетельгейзе находится на поздней стадии сжигания углерода в ядре и является хорошим кандидатом на роль следующей галактической сверхновой», — приводит портале Phys.org мнение астрономов.

Бетельгейзе два года назад потускнела до минимального уровня. Выяснилось, что звезда выбросила материал со своей поверхности, который превратился в облако пыли и затруднил прохождение света. Это событие назвали «Великим затемнением».

На этот раз звезда вспыхнула ярче почти на 50%, чем обычно. По мнению, ученых, Бетельгейзе может взорваться как сверхновая гораздо раньше, чем ожидалось.

Бетельгейзе — одна из самых больших и ярких звезд на небе. Она располагается в созвездии Ориона в 530 световых годах от Земли. Звезда больше Солнца в 15-25 раз. Если бы она находилась в центре Солнечной системы, ее внешние слои достигали бы орбит Марса или Юпитера.



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