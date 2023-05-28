МИД Ирана жестко поставил Зеленского на место

Президент Украины Владимир Зеленский устроил политическое шоу направленное против народа Ирана, чтобы выпросить еще немного западного оружия, заявил пресс-секретарь иранского МИД Насер Канани.

Зеленский потребовал от Ирана прекратить поддерживать России и пригрозил Тегерану еще большей изоляцией страны.

«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — цитирует РИА Новости заявление Канани.

Дипломат также назвал целью слов Зеленского организацию политического шоу и отвлечение внимания общества безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа.

Ранее с угрозами в адрес Тегерана выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, который заявил, что Киев теоретически мог бы провести боевую операцию в Иране для уничтожения производства беспилотников.