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Лидер ЛДПР призвал удвоить население России

Источник:
РИА Новости
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Необходимо удвоить население России за ближайшие 50 лет, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, представляя предвыборную программу.

Глава парламентской партии дал поручение запустить проект «ЛДПР — семья». Он также отметил, что женщинам, у которых двое и более детей, необходимо уменьшать рабочее время.

Согласно данным Росстата, численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 миллионов 424 тысячи человек. По сравнению с 1 января 2022 года она снизилась более чем на 550 тысяч человек.

ЛДПР ранее предложила ввести отцовский капитал по аналогии с материнским для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать выплаты от государства.

Так, авторы инициативы предлагают ввести единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Ну то ись он сказал, что самолеты будут, но очень дорогие. Придется Украинушке ещё больше американских...