Сериал «Ведьмак» продлили на пятый сезон, сообщила директор шоу по кастингу Софи Холланд.

«Мы как раз собираемся начать съемки четвертого сезона с Лиамом Хемсвортом, и будет небольшой перерыв, после чего мы перейдем сразу к пятому сезону», — сказала она в интервью Deadline.

Холланд не стала комментировать уход из шоу Генри Кавилла, но подчеркнула, что с нетерпением ждет возможности увидеть, что в проект привнесет новый исполнитель главной роли.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Дата выхода четвертого пока неизвестна, а пятый сезон официально не анонсирован.

Третий сезон станет последним, в котором роль Геральта из Ривии исполнит актер Генри Кавилл. Из-за ухода актера Netflix ранее рассматривал вариант, при котором сериал будет закрыт после окончания третьего сезона.