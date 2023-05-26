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Безногий ветеран покорил Эверест

Источник:
RT
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Непалец Хари Будха Магар стал первым человеком в мире, покорившим Эверест с ногами, ампутированными выше колен.

Магар поднялся на Эверест на протезах. Его сопровождали пятеро шерпов. Мировой рекорд подтвердил Департамент туризма Непала.

«Завершив восхождение на Эверест, я сказал: да, мы сделали это! И я обнимал своих проводников и плакал, как ребенок, потому что был счастлив», — приводит RT слова рекордсмена.

Магару 43 года. Он родился в предгорьях Гималаев. В 1999-м году попал на службу в британскую армию. В 2010-м потерял ноги, наступив на мину в Афганистане.

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