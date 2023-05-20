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Почему автомобиль на АЗС нужно заправлять самостоятельно

Источник:
«Российская газета»
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Автозаправка
Фото: © Sibnet.ru

На большинстве АЗС есть сотрудники, которые помогают заправлять автомобиль, однако эту операцию следует делать самостоятельно, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, владельцу автомобиля не стоит терять контроль над этой важной операцией. Например, заправщик может по рассеянности залить не то топливо, отметил эксперт.

Самые серьезные последствия могут наступить, если случайно заправить автомобиль с дизельным двигателем бензином вместо солярки. Кроме этого, во время заправки сотрудник АЗС может случайно поцарапать авто.

«Часто водители, думая, что сотрудник АЗС уже извлек пистолет из заправочной горловины и закрыл ее пробкой, начинают движение до того, как это случится на самом деле. В результате повреждается не только автомобиль, но и оборудование заправочной станции», — отметил Васильев.

В этом случае инцидент может привести не только к финансовым потерям, но и к пожару на АЗС, подчеркнул специалист.

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Авто #Автоправо
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