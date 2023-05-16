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Microsoft Defender вошел в число лучших антивирусов

Источник:
Sibnet.ru
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Компании AV-TEST и AV-Comparatives, занимающиеся тестированием антивирусных программ, опубликовали отчеты проверки программного обеспечения за февраль март 2023 года. Лидерами в рейтинге оказались Kaspersky, Bitdefender, Total Defense и Microsoft Defender.

В ходе тестирования Microsoft Defender продемонстрировал отличную защиту от веб-угроз: антивирус заблокировал 100% атак и совершил всего два ложных срабатывания. В общей сложности было проведено 260 тест-кейсов, что означает почти нулевой процент ложных срабатываний.

Безупречной работой смог отличиться только российский антивирус Kaspersky — он отразил все атаки без ложных срабатываний. Хорошо показали себя Bitdefender и Total Defense, «отбившиеся» от 100% угроз, но выдававшие ложноположительные срабатывания.

Исходя из результатов тестирования эксперты Neowin сделали вывод, что Microsoft Defender можно назвать наиболее эффективным антивирусом, доступным широкому кругу пользователей.

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Топ комментариев

pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

mosquito__2010

"До последнего украинца." (С). Потомки 3 рейха будут всячески этому содействовать.

Matkn

Дорого: у нас Лады новые не дороже 1,350,000 рублей продают.

BETEPAH86

А где все укрпацриоты: насяльница, иркутяночка, саётина, максимка и другие???