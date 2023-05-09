НАВЕРХ
Домострой
все Право Квадраты ЖКХ Быт Кухня Стройка Ремонт Дизайн Дача

Как спасти от заморозков дачный урожай

Источник:
«Аргументы и факты»
187 0

Пострадавшие от заморозков растения стоит на некоторое время притенить, чтобы они быстрее отошли от стресса, посоветовал агроном Николай Степанов.

По его словам, после заморозков растениям необходимо приходить в норму постепенно, в этот момент яркие солнечные лучи могут сейчас нанести урон. Яркое солнце после заморозков — двойной удар для садовых культур.

Эксперт отметил, что в растениях должна накапливаться влага, которая поможет им быстрее восстановиться. В этот момент сильный солнечный свет может навредить.

Также после заморозков специалист посоветовал пролить растения холодной водой, добавив в нее любой подходящий биостимулятор.

Еще по теме
За какие растения на участке дачника могут оштрафовать
Как приготовить экзотичный шашлык
Мясо и маринады: как сделать диетический, но вкусный шашлык
Новые правила: как жарить шашлыки на даче в 2023 году
смотреть все
Домострой #Дача #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пропустить нельзя: в небе взойдет Кровавая Луна
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Школьная задача по математике рассорила пользователей
Как выбрать хороший коньяк за 500 рублей
Обсуждение (0)
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

saxat

С Днём Победы! С праздником всех!

Maniac.

С Днём Великой ПОБЕДЫ! Давно пора с этими СВО заканчивать. С Киевским режимом церемонятся как с девочкой....

nicollaich

На ютубе истерика цеивропейцев. Основная мысль сообщений: "какая подлость в такой день бить по мирному...

nicollaich

Кирюха смельчак. Из бункера не выходит и постоянно носит пистолет. Герооооой)