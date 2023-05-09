Как спасти от заморозков дачный урожай

Пострадавшие от заморозков растения стоит на некоторое время притенить, чтобы они быстрее отошли от стресса, посоветовал агроном Николай Степанов.

По его словам, после заморозков растениям необходимо приходить в норму постепенно, в этот момент яркие солнечные лучи могут сейчас нанести урон. Яркое солнце после заморозков — двойной удар для садовых культур.

Эксперт отметил, что в растениях должна накапливаться влага, которая поможет им быстрее восстановиться. В этот момент сильный солнечный свет может навредить.

Также после заморозков специалист посоветовал пролить растения холодной водой, добавив в нее любой подходящий биостимулятор.