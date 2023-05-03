Покушение на Путина: что известно

Киев в ночь на среду попытался нанести удар дронами по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Атака была отбита, глава государства не пострадал. Российские власти уже назвали инцидент покушением на жизнь Путина и заявили, что Кремль оставляет за собой право принять ответные меры.

Что произошло

Атака была зафиксирована около 3 часов ночи. Аппараты были своевременно обнаружены и сбиты. Отмечается, что вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — сообщается на сайте Кремля.

В телеграм-каналах распространяются видеоролики, на которых в сторону Кремля направляется беспилотник. В момент пролета аппарата над куполом Сенатского дворца он взрывается, обломки падают на крышу здания, которая загорается.

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Москва расценила действия Киева как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня Победы и парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в момент нападения с воздуха Путина не было в Кремле, он находился в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.



Глава государства в настоящее время продолжает работать в обычном режиме. Также в силе остаются планы Путина провести парад на Красной площади 9 мая.

Первые реакции

Пресс-служба Кремля подчеркнула, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку украинских спецслужб организовать покушение на Путина «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет после атаки дронов на Кремль призвал нанести удар по резиденции Зеленского. «В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты — улица Банковая, 11», — сказал Шеремет РИА Новости.

За полчаса до сообщения пресс-службы Кремля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на запуск беспилотников. Исключение составляют дроны, которые используются для государственных нужд.

В рамках заседания оперативного штаба Москвы также принято решение об усилении работы по пресечению незаконных полетов беспилотников и привлечению граждан и организаций к административной и уголовной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.