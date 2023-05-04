США отвергли причастность к инциденту с дронами в Москве

Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль и не призывают Украину атаковать объекты за пределами ее границ, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Я могу заверить вас: США никак не были вовлечены в произошедшее. Что бы это ни было, мы к этому не имеем отношения», - заявил Кирби в эфире телеканала MSNBC, комментируя инцидент с атакой дронами Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне», и за атакой дронов «безусловно» стоит Вашингтон.

Российские власти 3 мая обвинили Украину в ночной атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба. Кремль назвал инцидент «спланированной террористической акцией».