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Атака беспилотников на Кремль
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Атака беспилотников на Кремль
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США отвергли причастность к инциденту с дронами в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль и не призывают Украину атаковать объекты за пределами ее границ, заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Я могу заверить вас: США никак не были вовлечены в произошедшее. Что бы это ни было, мы к этому не имеем отношения», - заявил Кирби в эфире телеканала MSNBC, комментируя инцидент с атакой дронами Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне», и за атакой дронов «безусловно» стоит Вашингтон.

Российские власти 3 мая обвинили Украину в ночной атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба. Кремль назвал инцидент «спланированной террористической акцией».

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Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

userkc

кто платит блоггерам? за что? за рекламу?

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую

Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.