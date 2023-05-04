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Атака беспилотников на Кремль
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Атака беспилотников на Кремль
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Орлов-перехватчиков» предложили направить на защиту Кремля

Источник:
РИА Новости
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Лидер партии «Родина», первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил для защиты Кремля от дронов использовать хищных птиц.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что ночью в среду, 3 мая, киевским режимом совершена попытка удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина.

«Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах», — сказал Журавлев РИА Новости.

В ответ на атаку беспилотников на Кремль он предложил ударить по украинской столице. «Нужно прицельно бить по центру Киева! Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы», — призвал депутат

«То, что беспилотник прилетел к Кремлю, — для меня это личное оскорбление», — отметил Журавлев.

Подробности и видео
Тема: Атака беспилотников на Кремль
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Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

А пoтомy чтo нетy..

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GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую