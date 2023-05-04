«Орлов-перехватчиков» предложили направить на защиту Кремля

Лидер партии «Родина», первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил для защиты Кремля от дронов использовать хищных птиц.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что ночью в среду, 3 мая, киевским режимом совершена попытка удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента Владимира Путина.

«Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры, вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах», — сказал Журавлев РИА Новости.

В ответ на атаку беспилотников на Кремль он предложил ударить по украинской столице. «Нужно прицельно бить по центру Киева! Уничтожить офис президента, разрушить до основания Верховную Раду, Генштаб, здания, в которых располагаются украинские спецслужбы», — призвал депутат

«То, что беспилотник прилетел к Кремлю, — для меня это личное оскорбление», — отметил Журавлев.