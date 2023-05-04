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Блог Ростелекома
4 мая,
чт
, 14:02
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Актуальная тема
Атака беспилотников на Кремль
Актуальная тема
Атака беспилотников на Кремль
351
2
04.05.23, 11:29
351
2
«Орлов-перехватчиков» предложили направить на защиту Кремля
Депутат Алексей Журавлев предложил сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты от беспилотников
655
9
04.05.23, 08:45
655
9
Эксперт рассказал об атаковавших Кремль беспилотниках
Атаковавшие Кремль беспилотники могли быть гражданскими БПЛА Mugin китайского производства, сообщил эксперт Денис Федутинов
722
0
04.05.23, 01:47
722
0
Дело о теракте возбудили после атаки Кремля дронами
СК возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки беспилотников на Кремль. Российские власти назвали инцидент покушением на жизнь Владимира Путина
2304
11
03.05.23, 19:39
2304
11
Покушение на Путина: что теперь будет?
Атака беспилотников на Кремль успешно отбита, Москва заявила о праве принять ответные меры
455
2
03.05.23, 19:05
455
2
Киевские дроны напали на Кремль
Москва назвала произошедшее террористической акцией и покушением на президента
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