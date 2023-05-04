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Атака беспилотников на Кремль
Актуальная тема
Атака беспилотников на Кремль
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Описана реакция Путина на атаку беспилотников

Источник:
РБК
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Президент России Владимир Путин после получения информации об атаке дронов на Кремль сохранил спокойствие, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент всегда в таких сложных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции главы государства на атаку украинских дронов.

Песков уточнил, что в Кремле сохранилась «обычная рабочая обстановка», график работы Путина после инцидента не претерпел изменений. Он также подтвердил, что президент примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

Российские власти 3 мая обвинили Украину в ночной атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба. Кремль назвал инцидент «спланированной террористической акцией».

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую

userkc

кто платит блоггерам? за что? за рекламу?

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.