Описана реакция Путина на атаку беспилотников

Президент России Владимир Путин после получения информации об атаке дронов на Кремль сохранил спокойствие, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент всегда в таких сложных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции главы государства на атаку украинских дронов.

Песков уточнил, что в Кремле сохранилась «обычная рабочая обстановка», график работы Путина после инцидента не претерпел изменений. Он также подтвердил, что президент примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.

Российские власти 3 мая обвинили Украину в ночной атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба. Кремль назвал инцидент «спланированной террористической акцией».