Эксперт рассказал об атаковавших Кремль беспилотниках

Атаковавшие Кремль украинские беспилотники, видимо, летели в автоматическом режиме, считает главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

В ночь на среду, 3 мая, два беспилотника попытались атаковать здание Сената, расположенное в Кремле.

Эти дроны могли иметь продублированную «картинку» местности на случай, если бы западные спутники навигации, по которым наводились эти дроны, были бы подавлены, сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, скорее всего для атаки использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа с размахом крыла 3-4 метра. Это могли быть гражданские беспилотники семейства Mugin китайского производства, отметил Федутинов.