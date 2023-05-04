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Атака беспилотников на Кремль
Актуальная тема
Атака беспилотников на Кремль
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Эксперт рассказал об атаковавших Кремль беспилотниках

Источник:
РИА Новости
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Атаковавшие Кремль украинские беспилотники, видимо, летели в автоматическом режиме, считает главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

В ночь на среду, 3 мая, два беспилотника попытались атаковать здание Сената, расположенное в Кремле.

Эти дроны могли иметь продублированную «картинку» местности на случай, если бы западные спутники навигации, по которым наводились эти дроны, были бы подавлены, сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, скорее всего для атаки использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа с размахом крыла 3-4 метра. Это могли быть гражданские беспилотники семейства Mugin китайского производства, отметил Федутинов.

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Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

Nik3316

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А пoтомy чтo нетy..

Как знать, как знать..)) Эти говорят у вас 100К голов полегло, те говорят - нет, у вас..)) По моему кто...

GammiPluh

Для того чтобы такое провернуть нужно победить, а это не про 3-ю мировую