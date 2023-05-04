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Атака беспилотников на Кремль
Актуальная тема
Атака беспилотников на Кремль
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Власти Франции назвали украинскую атаку на Кремль «таинственной»

Источник:
Sibnet.ru
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Инцидент с атакой беспилотников на Кремль выглядит «странным» и «загадочным», заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она отметила, что произошедшее «сложно оценивать».

Она также выразила сожаление из-за высказываний бывшего президента, заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева, который после атаки дронов на Кремль назвал физическое устранение Зеленского «единственным вариантом».

«Вновь эта эскалация исходит из России, в очередной раз она, без сомнения, стремится запугать, напугать, найти предлоги, которые могли бы оправдать то, что оправдать нельзя», — сказала министр в интервью радиостанции France Inter.

Глава французского МИД также подчеркнула, что Париж не заинтересован в усилении «ментальной изоляции» российских властей, однако время для начала переговоров между Москвой и Киевом еще не настало.

Тема: Атака беспилотников на Кремль
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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.

Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

userkc

кто платит блоггерам? за что? за рекламу?