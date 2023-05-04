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Дело о теракте возбудили после атаки Кремля дронами

Источник:
Sibnet.ru
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Главное следственное управление возбудило уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России, сообщает СК РФ.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — отмечается в сообщении.

По версии Кремля и следствия, атака организована киевским режимом. Инцидент квалифицирован по статье 205 УК РФ (террористический акт), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.   

Кремль был атакован ночью 3 мая — оба беспилотника были сбиты. Один из аппаратов упал на купол Сенатского дворца, где расположена кремлевская квартира российского лидера и его рабочий кабинет. Сам Путин в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарево.

Российские власти назвали атаку беспилотников покушением на жизнь Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не причастен к инциденту.

Подробности инцидента

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Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.