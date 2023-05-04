Дело о теракте возбудили после атаки Кремля дронами

Главное следственное управление возбудило уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России, сообщает СК РФ.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — отмечается в сообщении.

По версии Кремля и следствия, атака организована киевским режимом. Инцидент квалифицирован по статье 205 УК РФ (террористический акт), санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Кремль был атакован ночью 3 мая — оба беспилотника были сбиты. Один из аппаратов упал на купол Сенатского дворца, где расположена кремлевская квартира российского лидера и его рабочий кабинет. Сам Путин в момент инцидента находился в резиденции в Ново-Огарево.

Российские власти назвали атаку беспилотников покушением на жизнь Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не причастен к инциденту.

Подробности инцидента