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Долю отечественных беспилотников на рынке планируют увеличить до 70%

Источник:
Sibnet.ru
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Летящий квадрокоптер
Фото: © KAL VISUALS / Unsplash License

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак рассказал о планах по развитию отрасли беспилотной авиации в России на стратегической сессии 21 апреля 2023 года.

Согласно проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (БАС)», доля отечественных беспилотников на российском рынке должна увеличиться с 24% в 2023 году до 70% в 2030 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию Шпака.

Аналогичный показатель в госзакупках должен увеличиться с 23% до 80% в течение того же периода. Сейчас доля отечественных беспилотных систем составляет 24%, в 2025 году планируется достичь 55%, а в 2030 году — 70%.

Шпак не озвучил предполагаемое количество произведенных беспилотников и направление их применения. В России существуют системы для доставки грузов, разведки и исследования местности и ведутся разработки военных аппаратов.

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GammiPluh

Бойцов Вагнера украинцы с самого начала в плен почти не брали, либо их в плену убивали... пусть теперь...

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быть человеком в отношении фашизма? хохол что ли? еще скажи " а нас за шо"