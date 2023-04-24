Долю отечественных беспилотников на рынке планируют увеличить до 70%

Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак рассказал о планах по развитию отрасли беспилотной авиации в России на стратегической сессии 21 апреля 2023 года.

Согласно проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (БАС)», доля отечественных беспилотников на российском рынке должна увеличиться с 24% в 2023 году до 70% в 2030 году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию Шпака.

Аналогичный показатель в госзакупках должен увеличиться с 23% до 80% в течение того же периода. Сейчас доля отечественных беспилотных систем составляет 24%, в 2025 году планируется достичь 55%, а в 2030 году — 70%.

Шпак не озвучил предполагаемое количество произведенных беспилотников и направление их применения. В России существуют системы для доставки грузов, разведки и исследования местности и ведутся разработки военных аппаратов.