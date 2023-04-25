Проверь, какой ты танкист

Игровой квиз «В мире танков» запущен в честь Дня Победы на портале Sibnet.ru. К участию и борьбе за призы приглашаются ветераны танковых онлайн-баталий, ценители военной техники, а также все, кто не равнодушен к бронетехнике и военной истории.

Участники квиза «В мине танков» смогут оценить свои знания в области матчасти, истории танковых войск и много другого, что связано с танками. Предупреждаем, вопросы будут непростыми. Но кому интересны задания для чайников...

В игре — более 100 вопросов. Они относятся к разным эпохам — от Первой мировой войны до современности. Касаются задания и всех поколений танков — от первого британского Mk.1 до новейшего российского Т-14 «Армата».

Баллы даются за верные ответы и скорость. Рейтинг участников отображается в турнирной таблице игры. Важное условие — для сохранения результатов и попадания в таблицу нужно зарегистрироваться на портале.

Игра набирает обороты ежедневно. В первый день заданий — 20, дальше база вопросов квиза будет постепенно пополняться, максимальное количество заданий ждет игроков 9 мая.

Победители определятся 10 мая. Помимо почетного места лидеров ждут ценные призы. Главный приз квиза — игровой роутер RT-X.

Также разыгрываются беспроводные наушники, стильная настольная лампа, рюкзак, подписка онлайн-кинотеатра Wink и другие призы от Ростелекома.

Викторина «В мире танков» проводится в рамках проекта «Карта Победы», созданного совместно с Ростелеком. За несколько лет он стал виртуальным мемориалом. Здесь собрано множество воспоминаний о героях Великой Отечественной войны. В этом году также — каждый пользователь может опубликовать на «Карте Победы» историю участника войны из своей семьи или поздравление для фронтовика.