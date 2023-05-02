Где в квартире роутер работает хуже

Неправильный выбор места для роутера может существенно замедлить скорость интернета. Так, например, специалисты не рекомендуют устанавливать роутер рядом с микроволновой печью или аквариумом.

Дело в том, что микроволновая печь работает на частотах, близких к частотам Wi-Fi-роутеров, что приводит к помехам и нарушению работы интернета. Минимальное расстояние, на которое необходимо разнести эти приборы — 2 метра.

Также не стоит размещать роутер рядом с аквариумом. В чистом виде вода является изолятором, однако в естественном состоянии она содержит растворенные соли и другие вещества, что превращает ее в проводник. Чем выше проводимость, тем сильнее вода ослабляет радиосигналы, которые проходят через нее.

Следует воздержаться от установки роутера рядом с любым источником тепла. При перегреве работоспособность роутера снижается, устройство может зависать, что вызовет перебои с интернетом. Особенно актуально это в летние месяцы.