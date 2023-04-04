Киркоров узнал у Давы, где потусить в Новосибирске. ВИДЕО

Певец Филипп Киркоров позвонил уроженцу Новосибирска блогеру Даве, чтобы узнать, куда сходить в городе.

Видеозапись разговора с Давой Киркоров выложил в своей официальной группе «ВКонтакте». Поп-король уже приехал в Новосибирск, а концерт будет давать только в среду, поэтому у него есть время осмотреть город.

Киркоров вышел на связь из кинотеатра «Победа», где решил смотреть фильм «Элвис». Дава посоветовал ему зайти в ресторан в «Победе», сходить в Оперный театр и прогуляться по набережной.

Поп-король отметил, что планирует навестить могилу автора песни «Позови меня с собой» Татьяны Снежиной.

«Город фантастически красивый. Он так преобразился, такой чистый», — сказал Киркоров о Новосибирске.

На вопрос Киркорова, где можно в Новосибирске потусить, Дава не нашел, что ответить.