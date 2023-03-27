Режиссеры предлагали Климовой роль в обмен на секс

Актриса Екатерина Климова высказала отношение к актрисам, которые готовы пойти на интимную связь с продюсером или режиссером ради роли в кино. Она заявила, что ей тоже предлагали подобный способ.

«Ты не получишь роль, если ты мне не дашь. У тебя есть возможность встать и уйти, и не получить роль. Если тебе так дорога твоя честь», — сказала Климова в интервью Надежде Стрелец, рассуждая об актрисах. Она добавила, что, если роль оказалась дороже чести, то «стыд и позор об этом говорить».

Климова призналась, что у нее был подобный опыт. В один год ей предложили близость сразу три режиссера, но она всем отказала.

«В этот момент я поняла, что жизнь моя закончена, и никто никогда меня не будет снимать», — сказала актриса.

Екатерина Климова за свою карьеру снялась в 78 фильмах и сериалах. Среди самых успешных — фильм «Мы из будущего» режиссера Андрея Малюкова, сериалы «По законам военного времени» режиссеров Максима Мехеды и Сергея Виноградова, «Шакал» режиссера Евгения Звездакова.