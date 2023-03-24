Российские студенты вступят в борьбу с киберугрозами

Завершено техническое оснащение межвузовского центра противодействия киберугрозам (MSSP SOC). В нем студенты будут мониторить инциденты в сети, разбирать их вместе с преподавателями и при необходимости привлекать сторонних специалистов для борьбы с преступлениями.

MSSP SOC создан на базе четырех вузов: Казанского национального исследовательского технического университета (КАИ), Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) и университета Иннополис, сообщает CNews со ссылкой на представителей Innostage.

Основная задача центра заключается в обеспечении информационной безопасности учебных заведений. Под контролем преподавателей они будут анализировать сетевую активность, а в случае появления угроз прибегать к помощи сотрудников Innostage, чью технологическую платформу используют.

ВУЗы получили доступ к платформе анализа киберугроз Innostage и сбора данных в системах связи, все оборудование предоставлено им на безвозмездной основе. Такая работа поможет студентам на практике отличить нормальную деятельность в сети от аномальной и вредоносной.

Innostage — российский разработчик сервисов информационной безопасности. Дополнительно оказывает услуги по аудиту систем ИБ и формированию дорожных карт по импортозамещению в IT-секторе.