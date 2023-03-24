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Российские студенты вступят в борьбу с киберугрозами

Источник:
Sibnet.ru
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Работа за ноутбуком
Фото: © Glenn Carstens-Peters / Unsplash License

Завершено техническое оснащение межвузовского центра противодействия киберугрозам (MSSP SOC). В нем студенты будут мониторить инциденты в сети, разбирать их вместе с преподавателями и при необходимости привлекать сторонних специалистов для борьбы с преступлениями.

MSSP SOC создан на базе четырех вузов: Казанского национального исследовательского технического университета (КАИ), Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) и университета Иннополис, сообщает CNews со ссылкой на представителей Innostage.

Основная задача центра заключается в обеспечении информационной безопасности учебных заведений. Под контролем преподавателей они будут анализировать сетевую активность, а в случае появления угроз прибегать к помощи сотрудников Innostage, чью технологическую платформу используют.

ВУЗы получили доступ к платформе анализа киберугроз Innostage и сбора данных в системах связи, все оборудование предоставлено им на безвозмездной основе. Такая работа поможет студентам на практике отличить нормальную деятельность в сети от аномальной и вредоносной.

Innostage — российский разработчик сервисов информационной безопасности. Дополнительно оказывает услуги по аудиту систем ИБ и формированию дорожных карт по импортозамещению в IT-секторе.

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Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

GammiPluh

Украине США за все заплатят... ой, они же все в долг дают))) под небольшой процентик)

GammiPluh

дочь офицера в Крыму где не все так однозначно