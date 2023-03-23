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Apple выпустила функцию изоляции голоса на iOS

Источник:
Sibnet.ru
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Apple добавила функцию изоляции голоса в iOS 16.4. Она позволяет ставить звук речи в приоритет при вызовах и глушить посторонние шумы, что улучшит слышимость собеседников.

Информация о добавлении новой опции появилась в записке к очередному обновлению Release Candidate. Ранее изоляция голоса уже была доступна пользователям iOS в приложениях FaceTime, WhatsApp и других мессенджерах, но теперь она будет работать и в обычных голосовых звонках.

Меню активации функции изоляции голоса в iOS
Фото: © Apple

Обновление iOS 16.4 и iPadOS 16.4 ожидается в течение одной-двух недель, точной даты релиза нет. В нем будут обновления галереи эмодзи, интерфейса и новые функции, например, автоматическое затемнение видео при обнаружении ярких источников света.

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Топ комментариев

Tanatholog

"А я буду злобно критиковать уже следующую власть"А ты попробуй не злобно, а УМНО покритиковать.Вопли...

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

pepelmetal

Заканчивай хахлавскую пургу нести