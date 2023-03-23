Apple выпустила функцию изоляции голоса на iOS

Apple добавила функцию изоляции голоса в iOS 16.4. Она позволяет ставить звук речи в приоритет при вызовах и глушить посторонние шумы, что улучшит слышимость собеседников.

Информация о добавлении новой опции появилась в записке к очередному обновлению Release Candidate. Ранее изоляция голоса уже была доступна пользователям iOS в приложениях FaceTime, WhatsApp и других мессенджерах, но теперь она будет работать и в обычных голосовых звонках.

Обновление iOS 16.4 и iPadOS 16.4 ожидается в течение одной-двух недель, точной даты релиза нет. В нем будут обновления галереи эмодзи, интерфейса и новые функции, например, автоматическое затемнение видео при обнаружении ярких источников света.